Tecnici al lavoro per l'efficientamento idrico che Abbanoa avvierà a Sorso, nella giornata di martedì 17 novembre, quai tecnici del Gestore procederanno alla messa in esercizio delle nuove condotte realizzate tra via Porto Torres e via Emilio Lussu con il collegamento alle reti esistenti e contestuale scollegamento delle vecchie tubature. L’intervento è finanziato tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione “Fsc”: rientra nel pacchetto di investimenti destinato a diversi centri dell’Isola per l’efficientamento delle reti idriche. Sono due i lotti che riguardano Sorso. Quello in corso è il lotto A e riguarda la realizzazione di quasi 2,5 chilometri di nuove reti e mezzo chilometro di condotte in dismissione.

Le strade interessate sono: piazza Garibaldi, via Colombo e il suo prolungamento, via Manzoni, via Vespucci, via Barisone, via Cellini, via Cavour, via Convento, via Dante, via Donatello, via Morante, via Addis, via Masala, via D’Annunzio, via Bernini, via Tiepolo, via Carducci, via Tiepolo, via Michelangelo, via Municipio, via Porto Torres, via Satta, via Tiziano, via Torino, via Foscolo, via Unità d’Italia, via Ven3ezia, via Alfieri, vico Senes, via Cappuccini, vicolo Sisini, strada provinciale Marina di Sorso, via Gallura, via Liconchi, via Logudoro, via Mogena, via Pulteddu, via Santa Maria e via Tibula. In precedenza, Abbanoa ha portato avanti il lotto B nelle vie Fratelli Cervi, Fratelli Rosselli, Puccini, Pintor, Amendola, Salvo D’Acquisto più opere complementari nelle vie Mazzini, Toti e viale Cottoni.

Complessivamente in questo lotto sono coinvolte oltre 3 km di condotte in sostituzione o dismissione. Negli ultimi anni, Sorso è stato già interessato da numerosi cantieri che hanno riguardato la sostituzione di tratti di rete soggetti a frequenti rotture e la dismissione di condotte in materiali vari con tubazioni moderne in ghisa sferoidale: materiale che garantisce la migliore tenuta. Gli interventi in corso riguardano ulteriori opere volte all’efficientamento idraulico, energetico e gestionale delle reti idriche di distribuzione.