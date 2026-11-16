Senza corrente elettrica da oltre 24 ore, residenti e attività commerciali di via Gramsci, a Porto Torres, a causa di un probabile guasto tecnico provocato dal maltempo, da ieri mattina privati dell'elettricità e una serata trascorsa al buio. Il blackout ha colpito oltre 30 famiglie, dalle prime ore della giornata di domenica, mettendo in difficoltà una parte rilevante della via, con conseguenze immediate su uno dei panifici della zona, sui bambini impossibilitati ad andare a scuola e sugli anziani con patologie che devono rispettare una precisa terapia medica. Per molti il disagio di affrontare le cure senza alimentazione e la richiesta di intervenire con urgenza per risolvere la situazione di emergenza. Le squadre di E-Distribuzione sono intervenute per ripristinare la fornitura, ma i numeri civici dispari restano ancora senza luce, probabilmente per un problema tecnico che persiste alla cabina elettrica. Una criticità che sta creando gravi disagi per coloro che devono recarsi al lavoro. I residenti hanno lanciato l'allarme con richieste d'intervento urgenti, prima di affrontare un'altra serata al buio.