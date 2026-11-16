Il principio d’incendio che sabato pomeriggio ha interessato un magazzino del Canile Primavera, a Santa Maria La Palma, approda nel Consiglio comunale di Alghero. Il presidente della Commissione Ambiente, Christian Mulas, ha presentato un’interrogazione indirizzata al sindaco Raimondo Cacciotto e all’assessore Raniero Selva, chiedendo chiarimenti sulle condizioni di sicurezza della struttura e sul percorso per la sua acquisizione da parte del Comune. L’episodio, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco senza provocare feriti né conseguenze per gli animali ospitati, riaccende l’attenzione sulla necessità di garantire adeguate misure di prevenzione. Mulas chiede di conoscere le cause del rogo, lo stato degli impianti elettrici, l’efficienza dei sistemi antincendio e l’eventuale presenza di criticità strutturali o gestionali. Sollecita inoltre un sopralluogo urgente alla presenza dell’assessore, degli uffici comunali e della Commissione Ambiente. Al centro dell’interrogazione anche il futuro del rifugio. Il presidente chiede infatti a che punto sia l’iter amministrativo per l’acquisto del Canile Primavera e quali siano i tempi previsti per concluderlo. <La tutela degli animali non può essere affrontata soltanto quando si verificano situazioni di emergenza>, sottolinea Mulas, <e' necessario programmare interventi, garantire controlli e assicurare una prospettiva certa alla struttura, anche attraverso il completamento del percorso di acquisizione da parte del Comune>.