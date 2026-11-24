Lo specialista Cristian Altana, medico del Reparto di Chirurgia Pediatrica della Aou di Sassari, è stato assolto dalla contestazione di omicidio colposo. Altana, difeso dai penalisti Nicola Satta e Danilo Mattana, era sotto processo (rito abbreviato) per la morte del piccolo Mattia Cabras, bambino di tre mesi deceduto il 31 ottobre del 2021 per “shock ipovolemico”.

Il pm Riccardo Rossi e l’avvocata di parte civile Daniela Ungaro avevano chiesto la condanna dello specialista. La tesi del pm e della parte civile è che il piccolo (figlio di una coppia di Arzachena) arrivò a Cagliari per un delicato intervento quando era ormai troppo tardi. In sostanza, secondo pm e parte civile «non fu impedita la peritonite con conseguente shock ipovolemico».

Determinanti sono state, però, le consulenze dei due periti nominati dal giudice per l’udienza preliminare, Giuseppe Grotteria, entrambi hanno ricostruito la vicenda escludendo una responsabilità del medico indagato. È stata accolta in pieno la tesi delle difese, Nicola Satta e Danilo Mattana. Ora l’avvocata Daniela Ungaro e la Procura di Sassari faranno le loro valutazioni per un eventuale appello.