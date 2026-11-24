Rigenerare e riconnettere le aree verdi ed ecologiche frammentate, riprogettare spazi naturali sottoutilizzati per renderli ecologicamente resilienti, con interventi dalla periferia al lungomare. E’ il nuovo progetto “Turris green hub infrastrutture verdi”, finanziato con fondi pari a 1 milione di euro dalla Regione Sardegna al Comune di Porto Torres, importo a cui si aggiunge un cofinanziamento dell’Ente pari a 35mila euro, trasformare il territorio comunale in un laboratorio ideale per l’integrazione di soluzioni basate sulla natura, tra connessioni ecologiche e servizi eco sistemici integrati.

Una voce di spesa contenuta nella variazione del Bilancio di previsione 2026-2027, argomento discusso nella seduta della Commissione apposita presieduta da Pinuccio Vacca, in occasione della quale sono stati illustrati dall’assessore competente, Gaetano Mura, i punti di maggiore rilievo introdotti dallo strumento finanziario. La scheda progettuale comprende una rete di interventi e azioni di connessione tra le aree verdi attrezzate, esistenti nell’area costiera e le zone urbanistiche C1 e C2 poste a ridosso della fascia costiera di Porto Torres, allo scopo di creare un cerchio di relazioni ecologiche e ambientali che coinvolgono non solo la componente vegetale, ma anche quella faunistica, tra avifauna, piccoli rettili e anfibi e entomofauna. Con la presenza degli attraversamenti per la fauna si vuole garantire un percorso in sicurezza per le diverse specie, senza soluzione di continuità tra le aree verdi.

Le nuove piantumazioni di arbusti e alberi miglioreranno le aree, e al contempo favoriranno la presenza di specie faunistiche, in particolare modo uccelli migratori e stanziali, integrandosi ai minipond, una sorta di piccoli laghetti ornamentali, realizzati allo scopo di diventare zone di rifugio e riposo per gli animali, oltre che generare risorse alimentari per le stesse specie. I risultati attesi saranno quelli di incrementare la biodiversità urbana, con riferimento alle specie target - uccelli, chirotteri, rettili, insetti impollinatori e mammiferi-, mitigazione delle isole di calore, microhabitat umidi e miglioramento della permeabilità del suolo, servizi ecosistemici integrati. Inoltre si intende favorire l’impollinazione, il controllo biologico degli insetti, la regolazione climatica, filtrazione delle acque, rigenerazione dei suoli, stoccaggio del carbonio e valore educativo, fruizione sostenibile del verde urbano attraverso percorsi osservativi, attività da effettuarsi con il coinvolgimento dei cittadini per una divulgazione ambientale attraverso le scuole, le famiglie e il turismo naturalistico.