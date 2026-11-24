L’aeroporto di Alghero si tinge di rosso in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Domani, 25 novembre, la hall principale dell’aerostazione sarà illuminata di rosso per tutta la giornata, in memoria delle vittime di violenza e femminicidio. Nelle aree check-in e partenze, alcune sedute saranno simbolicamente riservate alle donne vittime di femminicidio, nell’ambito della campagna nazionale “Posto Occupato”: un gesto per ricordare quelle donne che avrebbero potuto occupare quei posti, se la violenza non avesse spezzato le loro vite.

Tutto il personale aeroportuale indosserà un fiocchetto rosso in segno di solidarietà e di impegno contro ogni forma di violenza e discriminazione. Nell’aerostazione è già presente una panchina rossa che richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione e invita a rivolgersi al 1522, il numero nazionale antiviolenza e stalking.