Un alleggerimento del centro di accoglienza di Monastir di circa 100 persone nei prossimi giorni, il rafforzamento dei presidi delle forze dell’ordine e una gestione più rigorosa della struttura. Sono alcuni dei temi affrontati nell’incontro che si è svolto oggi al Viminale tra il deputato e commissario regionale della Lega Sardegna, Alberto Di Rubba, il sindaco di Monastir, Paola Ugas, e il sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni. La riunione, durata oltre un’ora, è stata l’occasione per portare all’attenzione del Governo le principali criticità segnalate dal territorio, anche alla luce della recente visita di Di Rubba al centro di accoglienza.

Al termine dell’incontro, il parlamentare ha riferito che «nei prossimi giorni è previsto un ulteriore alleggerimento della struttura di circa 100 unità». Tra gli argomenti affrontati anche le interlocuzioni in corso con l’Algeria per contrastare le partenze dei barchini diretti verso le coste sarde.

«Abbiamo rappresentato diverse istanze del territorio, ricevendo importanti rassicurazioni», ha dichiarato Di Rubba, che ha sottolineato la necessità di intervenire anche sul fronte della sicurezza. «Tra le priorità c’è il rafforzamento dei presidi delle forze dell’ordine sul territorio, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e rispondere alle loro preoccupazioni». Un altro aspetto riguarda la gestione quotidiana del centro. «Abbiamo chiesto una gestione più rigorosa della struttura, con particolare attenzione al rispetto delle regole e al controllo degli ingressi e delle uscite», ha aggiunto il deputato.

Di Rubba ha quindi ringraziato il sottosegretario Molteni «per la disponibilità e l’attenzione riservata alle esigenze del territorio», ribadendo l'importanza di dare risposte concrete alle comunità locali. «Il nostro obiettivo è tutelare i cittadini e garantire loro il diritto di vivere in sicurezza, senza il timore di episodi di violenza. Nessun territorio deve essere lasciato solo nella gestione di queste criticità».

Nel corso delle dichiarazioni, il commissario regionale della Lega Sardegna ha ribadito anche la linea del partito in materia di immigrazione: «La nostra posizione è chiara: contrasto agli scafisti e all'immigrazione clandestina, rispetto delle regole, rimpatri per chi non ha diritto di rimanere nel nostro Paese e per chi commette reati». L’incontro al Viminale rappresenta un nuovo passaggio nel confronto istituzionale sulle criticità legate al centro di Monastir. «Continueremo a lavorare in questa direzione», ha concluso Di Rubba, richiamando anche l'esperienza di Matteo Salvini alla guida del Ministero dell'Interno.