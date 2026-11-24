«Gli stipendi vengono costantemente pagati in ritardo, questa situazione che si ripete mese dopo mese sta mettendo in difficoltà i lavoratori. Siamo costretti a proclamare lo stato d'agitazione».

Lo denuncia la segretaria regionale della Uiltucs Silvia Dessì segnalando i problemi che stanno vivendo i lavoratori della Klas Service Srl l'impresa che si occupa del servizio mensa dei vigili del fuoco di Cagliari.

Il sindacato ha proclamato lo stato d'agitazione. «È una situazione insostenibile, il personale si trova costantemente a dover attendere ben oltre le scadenze previste per ricevere il proprio stipendio, una situazione che sta determinando crescenti difficoltà economiche e personali per i lavoratori e le rispettive famiglie».

Anche questo mese la situazione si è ripetuta «ad oggi non risulta ancora corrisposta la retribuzione relativa al mese di ottobre 2026 - spiega la Uiltucs Sardegna -. Riteniamo inaccettabile che lavoratrici e lavoratori, pur garantendo quotidianamente con professionalità e senso di responsabilità un servizio essenziale all'interno delle strutture dei vigili del fuoco, debbano subire una simile incertezza rispetto a un diritto fondamentale quale quello alla regolare e puntuale corresponsione della retribuzione. Il pagamento dello stipendio non può essere considerato una concessione o una variabile organizzativa aziendale, ma rappresenta un obbligo preciso nei confronti di chi presta regolarmente la propria attività lavorativa».