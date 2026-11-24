Tutti in tenda nel cortile delle scuole. L'istituto comprensivo Porcu Satta a Quartu ha ospitato il Book Camping: con la collaborazione delle famiglie, gli spazi esterni (e in alcuni casi interni) sono stati allestiti come veri e propri rifugi immersi nel verde tra tende, teli e cuscini.

Ogni partecipante ha potuto leggere ad alta voce passaggi del proprio "libro del cuore" accanto a letture collettive come l'albo illustrato Concerto per alberi di Laëtitia Devernay. All'iniziativa hanno preso parte tutte le scuole dell’infanzia (plessi di via Milano, via Palestrina e via Vespucci), tutte le scuole primarie (via Firenze, via Palestrina, via Regina Margherita e via Vespucci) e parte della scuola secondaria di primo grado di via Turati.

Anche quest’anno le scuole dell’istituto si sono trasformate in un grande laboratorio di lettura a cielo aperto grazie al progetto di educazione alla lettura nato per far vivere a bambini e ragazzi il piacere di leggere in modo condiviso, creativo e spontaneo, affiancato dall'adesione all’iniziativa nazionale “Io leggo perché”. L’edizione di quest’anno, intitolata “Libri che mettono radici”, ha intrecciato la passione per la lettura con l’educazione ambientale, proponendo racconti, poesie e albi illustrati dedicati a boschi, semi, animali e al legame profondo tra l'essere umano e la natura.

A rendere ancora più speciale questa edizione è stata la collaborazione con l’Agenzia regionale Forestas, che ha donato diverse piantine all’Istituto. Ogni classe le ha messe a dimora nei cortili del proprio plesso, trasformando la lettura in un atto concreto di cura ambientale. Parte delle piantine è stata donata alle scuole paritarie del territorio ospiti dell’Istituto per un momento di lettura condivisa e continuità educativa. Un’esperienza corale in cui scuola, famiglie e istituzioni hanno lavorato insieme per coltivare curiosità e far crescere lettori consapevoli e cittadini attenti all'ambiente.