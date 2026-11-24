Investimenti, nuove assunzioni e interventi per migliorare i servizi. A cinque mesi dall'insediamento, il sindaco di Goni, Riccardo Delussu, traccia un primo bilancio dell'attività amministrativa e annuncia i prossimi obiettivi.

Circa 900mila euro impegnati per le opere pubbliche, nuovi dipendenti negli uffici comunali e interventi per migliorare i servizi. È il quadro tracciato dal sindaco di Goni, Riccardo Delussu, a cinque mesi dall'insediamento della sua amministrazione. Tra le priorità figurano la sistemazione della viabilità, il recupero delle strutture pubbliche e il rafforzamento dell'organico municipale.

Per la bitumazione delle strade del centro abitato sono stati destinati 160mila euro, mentre sono stati affidati gli incarichi per la ristrutturazione della piscina comunale e del centro diurno per anziani. Avviata anche la riqualificazione del parco giochi, con l'installazione di nuove attrezzature. Il progetto della nuova piazza Santa Barbara è stato trasmesso alla Conferenza dei servizi. Previsti inoltre la sostituzione dei guardrail lungo via Roma e l'acquisto e la posa di 18 loculi nel cimitero. L'amministrazione ha portato avanti anche alcuni interventi avviati durante la gestione del commissario Ortu, tra cui la bitumazione di via Roma, il rifacimento delle facciate del Municipio e della chiesa, la messa in sicurezza del ristorante di Pranu Muttedu e l'illuminazione del sito archeologico. Avviata inoltre la gara per l'ampliamento del cimitero.

Novità anche sul fronte del personale comunale. Ha preso servizio la nuova assistente sociale Manuela Molinari, assunta a tempo indeterminato per 36 ore settimanali. A dicembre è previsto l'arrivo di un amministrativo, mentre a gennaio dovrebbero entrare in servizio un responsabile finanziario e un ingegnere. Annunciato anche l'impiego di due operai per il verde pubblico, uno attraverso LavoRas e altri nove nell'ambito del programma REIS. Tra le iniziative figurano inoltre un servizio di trasporto verso Mandas per consentire ai giovani di praticare attività sportive e l'adesione alla costituenda Fondazione Domus de Janas, per valorizzare il patrimonio archeologico di Pranu Muttedu.

"Sappiamo che c'è ancora tanto da fare e non intendiamo fermarci", sottolinea Delussu, che ha annunciato anche un finanziamento di 90mila euro destinato alla progettazione, ringraziando l'assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu.