Conoscere la tragedia dell’Olocausto per analizzare in maniera critica e costruttiva il presente. Sono gli obiettivi del progetto “Promemoria Auschwitz” promosso da Arci Sardegna in collaborazione con l’associazione Deina e il patrocinio della Camera dei Deputati per rendere consapevoli le giovani generazioni su una delle pagine più tristi della storia dell’umanità.

Anche quest’anno il Comune di Donori aderisce all’iniziativa con un contributo che consentirà a due ragazzi del paese di partecipare al viaggio della memoria insieme ad altri 220 studenti sardi.

Tra il 17 e il 22 febbraio prossimi, la comitiva visiterà il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, la fabbrica di Oscar Schindler e il ghetto degli ebrei di Cracovia. Il Comune rimborserà ai due ragazzi selezionati le spese di viaggio e di soggiorno.

Ai partecipanti è richiesto solo un contributo di 100 euro. Le domande di partecipazione vanno presentate entro il 6 dicembre.