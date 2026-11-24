Possibili disagi giovedì 26 novembre in sette Comuni tra Gerrei e Sarcidano. Abbanoa ha comunicato un'interruzione temporanea dell'approvvigionamento idrico ai serbatoi comunali, necessaria per consentire un intervento tecnico urgente nell'impianto di Mulargia. Lo stop è previsto dalle 11 alle 18 di giovedì, e comunque fino al completamento dei lavori. I Comuni interessati sono Ballao, Silius, San Nicolò Gerrei, Armungia, Villasalto, Goni e Orroli.

L'intervento riguarda la cabina elettrica di media e bassa tensione dell'impianto di Mulargia, che dovrà essere temporaneamente messo fuori servizio per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza. Durante i lavori, la rete idrica dei sette Comuni continuerà a essere alimentata attraverso le scorte presenti nei serbatoi, fino al loro eventuale esaurimento. Non è quindi prevista necessariamente un'interruzione immediata dell'erogazione nelle abitazioni, ma potrebbero verificarsi cali di pressione e disservizi, soprattutto nelle zone più alte dei centri abitati.

Abbanoa assicura che saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari per limitare i disagi e che ulteriori comunicazioni saranno pubblicate sul sito aziendale. Le amministrazioni comunali sono state invitate a informare la popolazione interessata.