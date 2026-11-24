A Barrali la programmazione amministrativa e finanziaria per il prossimo triennio passa attraverso nuovi interventi sulle infrastrutture, la messa in sicurezza degli spazi pubblici e la valorizzazione delle aree destinate alle imprese. La giunta comunale, guidata dal sindaco Fausto Piga, ha approvato il documento unico di programmazione (Dup) 2027-2029 con la deliberazione del 19 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).

Tra gli elementi più rilevanti del documento c'è il programma triennale dei lavori pubblici, che prevede tre interventi per un investimento complessivo di 950 mila euro nel periodo 2027-2029.

Il primo riguarda l'area Pip del Comune di Barrali, per la quale sono previsti interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al completamento e alla riqualificazione. L'opera, programmata per il 2027, ha un costo complessivo di 400 mila euro e rappresenta l'intervento economicamente più consistente del piano.

Sempre nel 2027 è previsto un investimento di 300 mila euro per la messa in sicurezza dell'impianto sportivo comunale, attraverso il terzo stralcio funzionale. Per questo intervento la programmazione indica 237 mila euro nell'annualità 2027 e ulteriori 63 mila euro nel 2028.

Il terzo progetto riguarda invece la viabilità urbana. Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade cittadine, relativo al secondo lotto, per il quale sono stati programmati 250 mila euro nel 2028.

Un altro capitolo significativo del Dup riguarda lo sviluppo delle attività produttive. Nella zona PIP di Is Arenas risultano disponibili nove lotti, per una superficie catastale complessiva di 13 mila 171 metri quadrati, destinati alle attività produttive e terziarie. Il prezzo stabilito per la cessione in proprietà è di 10 euro al metro quadrato.

Sul fronte del patrimonio immobiliare, l'amministrazione ha inoltre individuato due terreni comunali potenzialmente suscettibili di valorizzazione o dismissione: uno in località Bia Donori, di 1.127 metri quadrati, e un altro in località Argiolas Mannas, di 365 metri quadrati, vicino al fiume Riu Mannu. Per entrambi, tuttavia, il Comune non ritiene opportuno procedere ad alienazioni o interventi di valorizzazione nel triennio 2027-2029.