Una grande partecipazione di pubblico, tanto divertimento e un forte interesse per la cultura e la storia del territorio. La tappa di Saboris Antigus a Gesico si è conclusa con un bilancio decisamente positivo, richiamando migliaia di visitatori che per tutta la giornata hanno animato le vie del centro storico.

Un programma ricco di appuntamenti, capace di mettere insieme gastronomia, musica, tradizioni popolari e riscoperta della memoria. Grande curiosità hanno suscitato le mostre allestite per l'occasione, dedicate ai Carabinieri, alla Sardegna in armi e agli antichi strumenti musicali. Particolarmente apprezzata l'esposizione di cimeli e testimonianze storiche dell'Arma, tra cui una suggestiva automobile d'epoca dei Carabinieri.

Tra i documenti esposti anche la riproduzione di un manifesto di ricerca di Graziano Mesina, con una taglia di dieci milioni di lire. Un'immagine che ha attirato l'attenzione anche per la rinnovata attualità del personaggio, tornato al centro del dibattito pubblico dopo la recente fiction Rai dedicata al sequestro del piccolo Farouk Kassam, una delle vicende più drammatiche della cronaca sarda.

Nella Casa della Massaia il Comitato Donne Santa Giusta, guidato da Alessandra Pardu, ha riportato in scena le antiche lavorazioni della gastronomia locale, tra seadas, zeppole, ravioli, pane e formaggio. Suggestive anche le visite guidate nelle chiese del paese, curate con il contributo della Cooperativa Antes, che hanno accompagnato le iniziative culturali e gli appuntamenti musicali. Spazio ai più piccoli con giochi, animazione e il trenino, mentre le maschere tradizionali hanno regalato uno dei momenti più caratteristici della giornata. A chiudere la festa il concerto etnofolk di A Ballare, con Massimo Pitzalis, Emanuele Bazzoni e Roberto Fadda, in un clima di musica e balli. Dietro il successo della manifestazione c'è il lavoro di una rete ampia di associazioni, volontari, istituzioni e collaboratori. Il presidente della Pro loco, Carlo Carta, ha voluto rivolgere un ringraziamento a quanti hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa, a partire dai soci del sodalizio, dal vicepresidente Matteo Sechi e dalle Pro loco di Mandas, con Giampaolo Contu, e di Sestu, con Mario Ziulu.

Un riconoscimento anche alla Camera di Commercio di Cagliari, al Comune e ai suoi uffici, in particolare Biagio Desogus e Andrea Salis, alla Polizia municipale e alla stazione dei Carabinieri di Gesico, guidata dal comandante Marco Moccolini, con Samuele Erriu. Un contributo importante è arrivato dalla parrocchia, con don Davide, don Efisio e Maria Bonaria, dal Comitato Donne Santa Giusta, dall'associazione Fenice di Mandas, dalla Protezione civile di Gesico, con Fabrizio Spano, e da Li.v.as. di Gonnosfanadiga. Ringraziamenti anche all'Arma dei Carabinieri, ai Carabinieri in pensione e all'associazione guidata da Gianni Cannas, oltre che a tutti gli espositori, agli operatori dei punti ristoro e alle realtà che hanno curato l'accoglienza dei visitatori.

Lo storico presidente Pro loco ha voluto sottolineare anche il lavoro degli artisti e dei gruppi musicali che hanno animato il paese, tra cui Manuela Mameli, Marcello Caredda con i Banderas, Gianfranco Carboni e Walter Atzori con gli Isprones, i Sonos de Beranu, l'Orchestra Popolare Sarda, Pamela Strazzera con i Panky Alma e gli altri musicisti che hanno accompagnato la festa. Un grazie particolare anche a chi ha curato le mostre: Mario Ziulu per quella sull'Arma dei Carabinieri, Gianni Cannas e Stefano Carta per Sardegna in armi, Massimo e le Acli per Antichi suoni e Giuseppe Cabras per la mostra sulla magia della selce e dell'ossidiana.

Non sono mancati i ringraziamenti a chi ha lavorato dietro le quinte, dalla sicurezza alla logistica, dalla comunicazione all'organizzazione delle attività per bambini, con il Mago Lorenzo, Fabrizio Tidu e Federico Concu. Un riconoscimento anche a Chiara Porcu per il progetto che ha coinvolto i bambini nei racconti e nelle interviste agli anziani, ad Angela Bonu e Sergio Piras per la presentazione di Sa Mexina Antiga, a Roberto Murgia per l'esibizione delle maschere Is Arestes e s'Urtzu Pretistu e a tutti coloro che hanno reso possibile lo svolgimento della manifestazione. «La festa l'avete fatta voi con la vostra magnifica presenza», ha sottolineato Carlo Carta rivolgendosi ai visitatori, ringraziando infine le migliaia di persone che hanno scelto Gesico. Un risultato che conferma il valore di Saboris Antigus come occasione di promozione del patrimonio culturale e delle tradizioni della Sardegna, ma anche come momento di incontro e partecipazione per l'intera comunità.