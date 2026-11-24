Sono in dirittura di arrivo i lavori per la sistemazione delle luminarie a Quartu. Gli operai stanno concludendo gli allestimenti in viale Colombo, dopo di che nei prossimi giorni si potrà dare il via all'accensione. Tra stelle, Babbi Natale e ghirlande sarà una pioggia di luci dal centro alla periferia per accompagnare lo shopping natalizio.

E anche i commercianti del centro commerciale naturale di via Porcu stanno sistemando una lunga fila di farfalle luminose lungo tutta la strada. Assieme alle luminarie tornano anche i tanto discussi pupazzi negli ingressi della città. Ecco il panda e il pandino arricchiti quest'anno da una serie di pacchetti regalo nella rotatoria tra via Marconi e viale Colombo e poi un papero e una cornice natalizia dove sbizzarrirsi con i selfie in piazza XXVIII Aprile a fianco al Comune e il fenicottero alla rotatoria davanti alla Bussola al Poetto.

Perché nonostante i cittadini lo avessero denigrato e osteggiato ha vinto lui il panda che riprende il suo posto anche in queste festività. Niente renne quindi e nemmeno tante palle colorate come aveva proposto un negoziante del centro. Il panda, simbolo del Natale quartese, non si tocca. Nelle prossime settimane cominceranno anche le iniziative che accompagneranno i quartesi per tutte le feste.