Senorbì piange Roberto Cincidda, storico presidente della Banda musicale del paese, scomparso domenica scorsa proprio nel giorno in cui nel calendario si celebra Santa Cecilia, patrona della musica.

Per tanti anni è stato alla guida del sodalizio musicale raccogliendo il testimone del padre Paolo, anch’egli storico presidente della banda. Un impegno portato avanti con passione e dedizione, contribuendo a mantenere viva una realtà importante per la vita culturale e sociale del centro della Trexenta.

Sui social si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio, sinceri e spesso commoventi: in tanti ne hanno ricordato il carattere solare, la generosità e il grande amore per la musica. Il funerale sarà celebrato questo pomeriggio alle 16 nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara a Senorbì.

Sev. Sir.