Di certo, e pubblico, per ora c’è solo un’ordinanza della Guardia costiera di Cagliari che vieta tutte le attività marittime in una grande porzione di mare intorno alla famigerata penisola Delta, l’area del poligono militare di Capo Teulada usata come zona bersagli che per anni è stata dichiarata «imbonificabile». Il provvedimento è stato emesso perché, stando al documento, qualcosa invece si muove: in Capitaneria è arrivata una richiesta di interdizione, presentata dal primo reggimento corazzato, per «effettuare attività di bonifica».

Lì sotto, in mare, c’è ogni tipo di ordigno, sparato in decenni di esercitazioni indiscriminate. Tali e tante che quando era stato presentato il progetto di bonifica per la parte a terra (finalizzato a ricominciare a sparare), la Difesa aveva dichiarato che «non si dispone di un elenco del materiale impiegato in loco a partire dal 1959».

Ora la novità, per ora solo un documento affisso all’albo pretorio della Guardia costiera. Un avviso ai naviganti. Da fine novembre fino a tutto febbraio (festività natalizie e fine settimane esclusi), dalle 6,30 alle 14 sarà vietato navigare e avvicinarsi alla zona di mare interdetta, che abbraccia tutto l’estremo promontorio sud occidentale della Sardegna. Con un particolare: l’ordinanza è stata emessa per «prevenire il verificarsi di eventuali danni e di salvaguardare l’incolumità delle persone e la sicurezza della navigazione, nonché il regolare svolgimento dell’attività addestrativa». Quindi, pare, le esercitazioni programmate non saranno interrotte.