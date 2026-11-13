Dopo il centro, l'allarme vandali si sposta anche sul litorale quartese. Diverse auto lasciate regolarmente in sosta davanti alle abitazioni, sono state danneggiate nelle vie Montecatini, Stromboli e Pantelleria nella zona di Sa Tiacca, lungo la costa.

I balordi hanno distrutto i vetri, danneggiato i veicoli e rubato quello che hanno trovato all'interno dell'abitacolo. Il raid si aggiunge a quelli ormai molto frequenti in centro e nella zona di Quartello, ai quali

si sommano anche i veicoli incendiati. In tutto oltre una trentina dall'inizio dell'anno.

Auto con i vetri rotti

Così i residenti che parcheggiano fuori casa vivono con la costante ansia al loro risveglio di trovare le loro auto danneggiate o ancora peggio date alle fiamme.

Qualche mese fa nella zona di Pitz'e Serra qualcuno aveva cercato di portare via un'auto addirittura da un cortile condominiale ma il responsabile era stato fermato dalle forze dell’ordine prima che portasse a termine il colpo.

Solidarietà ai residenti dopo il raid di Sa Tiacca è stata espressa anche dal consigliere comunale del Movimento Turismo e progresso Roberto Matta: «Qualcuno ha pensato bene di prendere di mira le auto in sosta», ha detto, «vetri infranti, veicoli danneggiati e furti all'interno degli abitacoli. Cittadini che al mattino si sono ritrovati con una brutta sorpresa e con danni da riparare e a cui va tutta la mia solidarietà».