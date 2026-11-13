Quartu si prepara al Natale con un calendario di iniziative che coinvolgerà il centro e il litorale.

Il Comune ha pubblicato l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse destinate a comporre il programma della rassegna Quartu Fine Anno 2026 – Natale in Strada.L'iniziativa promossa dal Settore Cultura punta a costruire un cartellone di spettacoli e attività di strada a tema natalizio da realizzare dal 1° dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, in sintonia con le festività di fine anno.

Uno strumento che permette di non centralizzare la programmazione e di coinvolgere direttamente gli operatori culturali del territorio, per offrire a cittadini e turisti un calendario di qualità, accessibile e capace di rafforzare il ruolo di Quartu come meta culturale e turistica. Iniziative culturali, musicali, ludico-ricreativi e di intrattenimento diventano così occasioni di incontro, svago e coesione sociale.Possono partecipare al bando associazioni senza fini di lucro, comitati e organizzazioni private costituiti formalmente da almeno sei mesi, comprese le realtà di volontariato, purché propongano eventi culturali e non di natura sociale. Restano escluse le organizzazioni che promuovono il commercio, i Centri Commerciali Naturali e le associazioni sportive, che hanno a disposizione altri bandi.

Le proposte saranno valutate da una commissione che premierà la durata del programma, la qualità del progetto e la capacità di valorizzare il patrimonio urbano, artistico e culturale della città, ma anche l’esperienza e il radicamento a Quartu del soggetto proponente. Attenzione particolare è riservata all’innovazione, all’accessibilità per le persone con disabilità, alle iniziative per l’infanzia e la preadolescenza, al coinvolgimento del volontariato sociale e alle proposte legate alle politiche di genere e all’impegno per la pace.Almeno il 20% delle iniziative in programma dovrà svolgersi a Flumini e nel litorale da Margine Rosso in poi. Soltanto chi organizza un unico evento è esentato da questo obbligo. I progetti non potranno superare un valore complessivo di 10.000 euro. Il Comune potrà coprire fino all'80% delle spese, quindi fino a un massimo di 8.000 euro, mentre non verranno assegnati contributi inferiori ai 2.000 euro.