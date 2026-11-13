Va avanti il piano di sicurezza sulle strade di Maracalagonis più trafficate: in questi giorni si stanno posizionando nuovi dossi rallentatori nelle vie più frequentate e più a rischio, per tutelare chi cammina a piedi, i bambini e chi va in bicicletta.

Si sta iniziando nelle vie Aretino e Rossini. Si proseguirà su altre strade.

«Sappiamo - dice la sindaca Francesca Fadda - che i dossi possono dare fastidio a chi guida, ma rallentare di qualche secondo può salvare una vita. E la sicurezza viene prima di tutto».