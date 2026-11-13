Cambio al vertice della stazione dei carabinieri di Capoterra. Il maresciallo Leonardo Del Gaudio lascia il comando dopo gli anni trascorsi al servizio della comunità, cedendo il posto al maresciallo capo Emilio De Mizio. La cerimonia di saluto e di benvenuto si è svolta ieri alla presenza delle autorità civili e militari, in un'occasione che ha voluto sottolineare il valore del lavoro svolto dall'Arma sul territorio e il rapporto costruito con i cittadini.

All'appuntamento hanno partecipato anche il generale Grasso e il maggiore Anelli, ai quali l'amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento per la presenza e l'attenzione riservata a Capoterra. Parole di riconoscenza sono state dedicate dal sindaco Beniamino Garau al maresciallo Del Gaudio, apprezzato per la disponibilità, la professionalità e la vicinanza alla popolazione durante il suo servizio.

Nel corso della cerimonia è stato ribadito il ruolo dei carabinieri, che va ben oltre il semplice presidio dell'ordine pubblico. La stazione rappresenta infatti un punto di riferimento quotidiano per i cittadini, un presidio di sicurezza ma anche una presenza umana e sociale, capace di ascoltare e offrire sostegno nelle difficoltà. Un valore riconosciuto anche attraverso il conferimento di un encomio a Giacomo Atzori.

La giornata ha assunto inoltre un significato particolare per la ricorrenza del 12 novembre, dedicata alla memoria dei Caduti di Nassiriya. Il pensiero è andato soprattutto ai carabinieri che persero la vita nell'attentato del 2003, mentre erano impegnati in una missione al servizio dell'Italia e della pace.