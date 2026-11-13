“Piazze accessibili a tutti”. Se ne è parlato in consiglio comunale a Sinnai con una interrogazione del consigliere di “Sinnai libera” Aldo Lobina, prendendo spunto dai lavori (dati per imminenti), per la riqualificazione della piazza Chiesa e dalla sistemazione della Piazza Sant’Isidoro, in fase di progettazione.

Lobina ha accennato alla necessità di realizzare in tutte le piazze anche i “camminamenti tattili” per non vedenti e ipovedenti. Per la piazza chiesa, Lobina ha messo l’accento sul cosiddetto “teatro” all’altezza della casa parrocchiale, definendolo «un obbrobrio da eliminare».

La sindaca Barbara Pusceddu ha assicurato l’attenzione del Comune sul tema rilevato dal consigliere di “Sinnai libera”, che ha ha sollecitato per il futuro anche il coinvolgimento dei cittadini su questi progetti.

Tema fatto proprio il presidente del Consiglio Massimo Mallocci, favorevole ai camminamenti tattili anche nel parco in pineta.