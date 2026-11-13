Nella notte di ieri i carabinieri di Dolianova, insieme ai militari della stazione di Senorbì, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 31 anni di origini nordafricane con l'accusa di lesioni aggravate. Il trentunenne, domiciliato presso il locale Centro di accoglienza straordinaria (Cas) – Hotspot di Monastir, è stato fermato dopo aver ferito due connazionali.

L'allarme è scattato intorno alle 3 del mattino, quando gli operatori e una guardia fiduciaria della struttura hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Poco prima, al culmine di una lite nata per futili motivi, l'uomo aveva colpito con un'arma da taglio altri due ospiti del centro, di 27 e 37 anni, per poi darsi alla fuga.

I due feriti sono stati immediatamente soccorsi e trasportati nei pronto soccorso degli ospedali Brotzu e Santissima Trinità di Cagliari. Il ventisettenne ha riportato lesioni alla testa e a una mano, mentre il trentasettenne è stato ferito al ginocchio destro; per entrambi la prognosi è stata stimata tra i 10 e i 15 giorni.

Giunti rapidamente sul posto, i militari sono riusciti a rintracciare l'aggressore nelle vicinanze, senza però trovare l'arma utilizzata. Al termine degli accertamenti di rito, l'uomo è stato accompagnato al Tribunale di Cagliari per il processo con rito direttissimo.

(Unioneonline/En.Ne.)