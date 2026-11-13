La mozione sulla legge Pratobello 26 presentata dalla minoranza e la tassa sui rifiuti saranno nuovamente al centro della nuova riunione del Consiglio comunale, convocato per mercoledì 18 novembre alle 16. La discussione illustrata dal consigliere Roberto Loi e firmata da tutta l'opposizione ha occupato alcune ore della riunione del 29 ottobre scorso, senza che si sia riusciti ad arrivare ad un voto. La maggioranza ha contrapposto un emendamento illustrato dalla consigliera Pd Giulia Mallocci che non ha per nulla convinto l'opposizione intervenuta con Roberto Loi, Paride Casula, Aurora Cappai, Walter Zucca e Aldo Lobina secondo i quali l'emendamento, pur con quale aspetto positivo, stravolgerebbe la loro mozione, dimenticando di citare anche la Pratobello.

Per la maggioranza è intervenuta la consigliera Giulia Giglio. Dopo una interruzione del Consiglio, e un incontro fra i consiglieri di maggioranza, è intervenuta la capo gruppo dei Progressisti Alessandra Moriconi proponendo, con alcune modifiche, un emendamento all'emendamento (appena illustrato da Giulia Mallocci). Tra le modifiche anche il titolo dell'emendamento col recupero della voce "Pratobello". Non si è però arrivati ad alcun accordo, con i lavori rinviati a mercoledì prossimo. Con la sua mozione la minoranza chiede la difesa del territorio attraverso lo studio del Piano urbanistico comunale. Come suggerito appunto dalla Pratobello.

Nella riunione di mercoledì sono previste interrogazioni, l'esame di una proposta di modifica del regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) con misurazione puntuale dei conferimenti, una variazione al Bilancio, lo Scioglimento della convenzione per l'esercizio associato dell'ufficio di segreteria comunale tra i Comuni di Sinnai e Settimo San Pietro, l'approvazione dello schema di convenzione per l'esercizio associato dell'ufficio di segreteria comunale tra i Comuni di Sanluri e Sinnai. E, ancora, l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali all'agenzia delle entrate-riscossione e di altri argomenti.