Is Arenas si prepara a cambiare volto. La Giunta ha adottato il progetto di fattibilità tecnico economica del Piano integrato d’area che riorganizza l'area attorno alla cittadella sportiva di via Beethoven, a due passi dallo stadio.

Al centro dell'intervento ci sono tre parcheggi, per un totale di 679 posti auto. Il principale è il parcheggio A, con 256 posti di cui 16 per disabili, in posizione centrale rispetto ai campi, pensato per un utilizzo costante tutta la settimana e con una zona dedicata alla ricarica elettrica. A completare il sistema ci sono il B, con 75 posti, e il C, il più grande, con 348 posti. In tutte le aree sono previste illuminazione, raccolta delle acque meteoriche e irrigazione a goccia per il verde.

Ma non sarà solo sosta. Durante lo sport i parcheggi serviranno spettatori e utenti, mentre in altri giorni gli stessi spazi potranno ospitare il mercato, oggi in via della Musica, con effetti positivi anche sul traffico. Il passaggio da parcheggio a spazio mercatale sarà semplice e rapido, con colonnine per acqua ed energia, anche per i banchi alimentari con frigo. Nello scenario di mercato si ricaveranno 141 posteggi, mantenendo comunque 256 posti auto.

Accanto alla sosta nascerà uno skate park di circa 5.300 metri quadrati, pensato per adolescenti e giovani adulti.

La nuova area potrà funzionare anche come parcheggio di scambio per chi lascia l'auto e raggiunge le spiagge con il trasporto pubblico.

Nel ridisegno del comparto è stata eliminata la struttura destinata al Centro di educazione stradale. «Abbiamo ridefinito tutto il comparto - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti -, eliminando la struttura destinata al Centro di educazione stradale, non più coerente con la programmazione. Un edificio che in origine doveva costituire anche la fermata di un'ipotetica metropolitana di superficie ormai superata dal Piano della mobilità sostenibile».

Il costo complessivo è di quasi 8 milioni. L'adozione del progetto è propedeutica alla richiesta di Valutazione d’impatto ambientale all'Assessorato regionale all'Ambiente e all'accesso ai finanziamenti già previsti dall'Assessorato regionale dei Lavori pubblici. «Si tratta di opere previste in un ambito di servizi urbani - spiega ancora Conti - confidiamo che l'ampia relazione presentata sia ritenuta sufficiente. Il via libera garantirebbe al Comune l'approvazione del progetto esecutivo e darebbe gambe allo sviluppo di tutto il comparto con tempi di realizzazione non particolarmente lunghi».