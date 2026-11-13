Quartucciu, il parco di via Vittorio Emanuele nel mirino dei vandali

Negli ultimi giorni fioccano le segnalazioni riguardo il deturpamento del parco di via Vittorio Emanuele a Quartucciu. Schiamazzi, rifiuti sparsi ovunque e cocci di vetro di bottiglie frantumate. A peggiorare la situazione sono i danneggiamenti agli arredi, tra cui un cestino per la raccolta dei bisogni dei cani, all’interno dell’area apposita per gli amici a 4 zampe.

Pochi giorni fa infatti, diversi residenti hanno notato lo sportello del cestino in terra, sicuramente forzato da qualcuno che ha deciso di utilizzarlo come momento di divertimento notturno. Il parco è frequentato tutti i giorni da famiglie e persone che vi transitano perché punto strategico e di collegamento tra via Einaudi e via Saragat.

Una situazione che andrebbe avanti da mesi e che rende sempre più difficile vivere serenamente uno spazio pubblico pensato per il tempo libero. Il parco infatti, inaugurato pochi anni fa, è uno spazio aperto nel bel mezzo delle abitazioni di via Vittorio Emanuele e non permette la sua chiusura nelle ore notturne.

