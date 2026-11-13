Un'auto che sopraggiunge a forte velocità, pochi istanti dopo un boato secco e subito dopo gli spari. È quanto si vedrebbe, ma soprattutto si sentirebbe, in un video recuperato dai carabinieri del Nucleo investigativo e ora in mano alla Procura che potrebbe rivelarsi decisivo per chiarire cosa sia accaduto martedì pomeriggio in via Bassi a Elmas.

Immagini e audio sono al vaglio del pm Emanuele Secci che le starebbe usando per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda: il presunto tentativo di investimento, lo schianto contro il muretto di cinta e le tre fucilate. Un riscontro oggettivo che si aggiunge agli accertamenti già svolti dai militari.

Intanto l'inchiesta entra nel vivo. Oggi, davanti al gip del Tribunale di Cagliari, Alessio Trogu, si terranno gli interrogatori di garanzia e le convalide di due dei tre giovani arrestati, tutti accusati di tentato omicidio.

Per quanto concerne il terzo, Mattia Secci, rimasto gravemente ferito e ricoverato al Brotzu, nonostante sia stato svegliato dal coma indotto le sue condizioni restano comunque delicate ed è tenuto sotto stretta osservazione.

I tre arrestati sono difesi dagli avvocati Marcella Cabras, Antonella Giua Marassi e Luca Sannio.