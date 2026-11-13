Allarme nella notte a Quartu Sant’Elena, dove un incendio è divampato al terzo piano di una palazzina in via Francesco Cilea.

Le fiamme avevano coinvolto anche una bombola di GPL, immediatamente individuata e messa in sicurezza, e si stavano propagando all'interno dell'appartamento, interessando arredi e suppellettili della cucina.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, poco prima delle tre del mattino, ha evitato la propagazione delle fiamme all'intero appartamento e alle altre abitazioni del condominio.

In via precauzionale è stata disposta l'evacuazione degli appartamenti ed è stata richiesta la presenza di alcune ambulanze con personale sanitario del 118. Solo dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza, i residenti sono potuti rientrare nelle proprie abitazioni.

Non si registrano feriti.

L'intervento si è protratto per alcune ore. Al termine delle operazioni di messa in sicurezza, i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell'incendio.

(Unioneonline)