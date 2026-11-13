Una nuova area a Villaputzu per il conferimento degli indumenti usati, delle pile esauste e dei farmaci scaduti. I contenitori sono infatti spostati nel parcheggio dietro il municipio «in modo tale – ha detto il sindaco Pierpaolo Piu – che siano più facilmente individuabili dai cittadini”.

Il primo cittadino chiede anche un po’ di attenzione e collaborazione: «Ricordo – ha aggiunto Piu - che non tutti i materiali possono essere inseriti nei contenitori e che non devono essere lasciati sacchi o rifiuti a terra, neppure quando i raccoglitori sono pieni. La pulizia e il decoro del paese non dipendono soltanto dagli interventi del Comune, ma anche dal senso civico e dal rispetto che ciascuno di noi dimostra ogni giorno».

Illustrate anche le regole per il conferimento. Per quanto riguarda gli indumenti è possibile conferire maglie, camicie, pantaloni, giacche e cappotti. Non devono invece essere conferiti coperte, tovaglie, accappatoi, scarpe. Indumenti da inserire all’interno di sacchi trasparenti.

L’amministrazione comunale specifica, infine, che l’area è videosorvegliata e gli eventuali conferimenti irregolari o abbandoni di rifiuti saranno soggetti alle sanzioni previste dalla normativa. Da parte dei cittadini un appello al gestore del servizio affinché i contenitori vengano svuotati con una frequenza maggiore «perché spesso li troviamo pieni».