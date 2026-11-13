Un municipio più funzionale e decoroso, grazie a un finanziamento regionale di 350mila euro. Il Comune di Senorbì punta a riqualificare la propria sede istituzionale attraverso il programma della Regione Sardegna dedicato al recupero degli edifici pubblici.

Il progetto, predisposto dall'ingegnere Marco Frau, prevede un investimento complessivo di 350mila euro, con circa 250mila destinati ai lavori veri e propri. La proposta era già stata approvata dalla Giunta comunale nel settembre 2025 e rientra nel piano regionale finanziato con le risorse della legge di stabilità.

Nei giorni scorsi l'esecutivo guidato dal sindaco Alessandro Pireddu è tornato a occuparsi dell'intervento con una nuova deliberazione, necessaria per completare alcuni adempimenti amministrativi legati al progetto.

Una formalità che non modifica né l'importo del finanziamento né i contenuti dei lavori previsti. L'intervento punta a migliorare la qualità degli ambienti e a rendere più accogliente e funzionale la sede comunale, con particolare attenzione alla conservazione e alla valorizzazione dell'edificio pubblico.

Un'opera che mira a offrire spazi più adeguati sia al personale che vi lavora sia ai cittadini che ogni giorno frequentano gli uffici per sbrigare pratiche e chiedere servizi.