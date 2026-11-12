Il Consiglio Comunale di San Vinto è convocato in sessione straordinaria, in prima convocazione per il 17 novembre, alle ore 17,30. All'ordine del Giorno: la discussione su una interrogazione riguardanti gli interventi di moderazione della velocità e sicurezza stradale nel centro abitato, lungo la SS 387 (Via Nazionale) presentata dal gruppo consiliare "Prospettiva San Vito", lo scioglimento della segreteria convenzionata tra i Comuni di San Vito e Ilbono, l'approvazione dello schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i comuni di San Vito, Ilbono e Girasole.

E ancora, la determinazione dell'aliquota dell’addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - annualità 2027, la verifica delle aree da destinarsi alle residenze, alle attività produttive e terziarie con la determinazione prezzo di cessione, la riclassificazione dal patrimonio disponibile al patrimonio indisponibile del comune di San Vito delle unità immobiliari site in Via Nazionale – Via degli Oleandri per le rispettive destinazioni di interesse pubblico, la Variazione n.8 al DUP e al bilancio di previsione 2026-2028, l'aggiornamento del programma triennale opere pubbliche e della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione semplificato 2027/202