Proseguono a Senorbì i lavori per il riordino della viabilità tra via Campioni e via Tevere. Un intervento atteso da tempo, finanziato con due contributi regionali per complessivi 525mila euro, che punta a rendere più sicura e funzionale una delle zone più frequentate del paese.

L’area ospita infatti numerosi servizi pubblici, tra cui il Poliambulatorio Asl, l’Inps, l’Unione dei Comuni della Trexenta, il Centro di igiene mentale e le scuole medie. A questi si aggiungerà il nuovo Centro per l’impiego dell’Aspal, in fase avanzata di realizzazione nell’ex Casa dello studente.

Il progetto prevede la bitumazione delle strade, nuovi marciapiedi, attraversamenti pedonali rialzati, parcheggi e una rotatoria all’incrocio tra via Campioni, via Funtanedda, via Tevere e via Sa Corona, con l’obiettivo di rendere più fluida la circolazione e ridurre le criticità soprattutto negli orari di maggiore traffico.

«Con questi lavori vogliamo rendere la viabilità più ordinata e sicura, migliorare l’accesso agli uffici e alle strutture presenti e garantire maggiore tutela per pedoni, studenti e cittadini che ogni giorno frequentano questa zona», sottolinea il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Carlo Mascia.