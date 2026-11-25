Ristrutturare completamente l’edificio delle scuole elementari di Muravera che si trova in Piazza Sant’Antonio, compresi gli spazi esterni. Il progetto da quattro milioni e mezzo di euro è dell’amministrazione comunale guidata da Francesca Mattana. Le risorse potrebbero arrivare dalla Regione.

Numerosi gli interventi previsti, in particolare per il plesso numero uno, quello storico. Tra i principali la sistemazione di pavimenti antitrauma con resine colorate per delimitare i vari spazi (ed esempio l’area per giocare rossa, quella per il relax verde e la pista azzurra), la piantumazione di alberi e fioriture stagionali, rifacimento del tetto, degli infissi e di tutti gli impianti. Tra le altre cose, visto che l’edifico presenta una “estetica severa”, è prevista una “riqualificazione con elementi grafici, targhe identitarie, il logo della scuola e colori accoglienti”.

Massima attenzione, inoltre, all’efficientamento energetico e alla tecnologia. E poi illuminazione, arredi, completa accessibilità del piano superiore. E ancora una “segnaletica visiva e grafica coordinata per orientare studenti e visitatori fin dal cancello d'ingresso”.

La maggior parte delle risorse saranno impiegate, appunto, per il vecchio edificio (oltre 3,5 milioni di euro), il resto servirà invece per riqualificare il plesso numero, due, realizzato circa trenta anni fa.