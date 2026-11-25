Un investimento di 200mila euro per la messa in sicurezza e la riqualificazione di piazza Santa Lucia. Il Comune di Barumini si avvicina alla realizzazione dell’intervento con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, deliberata dalla giunta comunale il 9 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it). L’opera sarà finanziata interamente con un contributo dell’Assessorato regionale dei Lavori pubblici.

Nel corso dell'iter sono state accolte alcune indicazioni della Soprintendenza, con particolare attenzione alla tutela degli elementi storici della piazza. Tra le prescrizioni figura la conservazione dei corpi illuminanti originali degli anni Sessanta, con i caratteristici sostegni in cemento prefabbricato. Per le nuove sedute è stato inoltre suggerito l’utilizzo di materiali come pietra o metallo, in armonia con il contesto architettonico.

Il progetto comprende gli elaborati tecnici, paesaggistici e architettonici, le nuove sistemazioni delle essenze arboree e le soluzioni per l'arredo urbano. Con l'approvazione del progetto, l'amministrazione comunale prosegue dunque il percorso per il recupero e la valorizzazione di uno spazio pubblico importante per la comunità, con l'obiettivo di renderlo più sicuro, funzionale e accogliente, nel rispetto della sua identità storica.