Cresce l'allarme per la scomparsa di Daniel Armando Leiros Martinez, 41 anni, di cui non si hanno più notizie dal 3 maggio 2026, quando è sparito nel territorio di Quartu.

L'uomo, nato a Caracas nel 1985 ma con cittadinanza spagnola, si trovava nell'isola al momento della sparizione. Gianfrancesco Piscitelli, presidente dell'associazione nazionale Penelope ha diffuso un appello ufficiale per supportare i genitori, residenti in Spagna, che sono fortemente preoccupati e attendono aggiornamenti.

Chiunque avesse informazioni utili o avvistamenti da segnalare è invitato a contattare immediatamente le forze dell'ordine attraverso il numero unico di emergenza 112.

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