Venti nuove piantine nell’area all’ingresso sud del Comune di San Vito. Hanno celebrato così la “Festa dell’albero” gli alunni della scuola primaria di San Vito accompagnati dagli insegnanti e coadiuvati dal personale del Comune.

Alla 9.30 il via alla piantumazione: sono state messe a dimore una ventina di piantine di lentischio riconducibili alla macchia mediterranea, in prossimità del lato nord della recinzione che racchiude la pista di educazione stradale all’interno del parchetto verde in località Via Monte Narba.

«Gli alunni unitamente alle insegnanti – spiega in una nota l’amministrazione comunale di San Vito - hanno partecipato con grande interesse ed entusiasmo alla lezione di biologia vegetale impartita da una funzionaria dell’Ente Forestas, che ringraziamo per la proficua collaborazione, la quale con tanta pazienza e competenza ha provato a spiegare la struttura e la funzione delle piante, la messa a dimora, e soprattutto l’importante ruolo che le stesse svolgono nell’ecosistema».

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Marco Antonio Siddi «ringrazia la dirigente scolastica per la sua disponibilità, unitamente a tutte le insegnanti e collaboratori che responsabilmente vi hanno partecipato. Ringraziamo inoltre il personale del Comune per la gentile e fattiva collaborazione. Un ringraziamento particolare ed affettuoso lo rivolgiamo infine a tutti i bambini per aver partecipato con grande entusiasmo e con un comportamento impeccabile».