Una collaborazione tra gli agrumicoltori del Sarrabus e l’Orto di Eleonora per rilanciare in tutti i sensi l’arancia di Muravera. Se ne è parlato ieri nel primo vertice tra gli stessi agrumicoltori, il direttore commerciale dell’Orto di Eleonora Salvatore Lotta e gli amministratori dei Comuni di Muravera, Villaputzu e San Vito.

Tra i temi principali trattati l'analisi dei benefici economici e logistici sul fare rete tra produttori e la necessità di istituire un marchio che valorizzi e renda riconoscibile sui mercati l’eccellente prodotto del Sarrabus. Salvatore Lotta si è detto pronto a mettere a disposizione le competenze commerciali e il supporto nella gestione degli aspetti amministrativi e burocratici, anche in relazione agli investimenti (comunque necessari) e ai rapporti con le istituzioni.

All’incontro, organizzato dal Comune di Muravera (e, in particolare, dall’assessore all’agricoltura Valerio Boi) hanno preso parte anche gli assessori all’agricoltura di San Vito Gian Piero Cuccu e di Villaputzu Giancarlo Porcu.

La sindaca di Muravera Francesca Mattana ha spiegato l’importanza di cogliere un’opportunità che potrebbe davvero ridare slancio all’agrumicoltura. A breve sarà convocato un secondo vertice per mettere a punto il progetto. In quell’occasione sarà pienamente operativa anche la consulta dell'agricoltura del Comune di Muravera.

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