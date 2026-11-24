Proseguono a Mandas i lavori di messa in sicurezza e adeguamento degli edifici scolastici alle normative vigenti. Un programma di interventi che nell'ultimo mese ha comportato un investimento complessivo di 180mila euro e che punta a migliorare le condizioni di sicurezza e funzionalità delle strutture frequentate dagli studenti. Il cantiere procede con diverse opere.

Dopo il completamento dell'installazione della scala d'accesso, si passerà alla costruzione delle balaustre della scala antincendio, che saranno collocate nei prossimi giorni. Successivamente si procederà con il montaggio dei nuovi infissi, previsto entro i primi giorni di dicembre.

A fare il punto sugli interventi è il sindaco Umberto Oppus, che sottolinea l'importanza di continuare a investire sugli edifici scolastici: «La sicurezza delle nostre scuole è una priorità. Investire sugli ambienti in cui ogni giorno studiano e lavorano ragazzi, insegnanti e personale scolastico significa investire sul futuro della comunità. Vogliamo garantire strutture sempre più sicure, adeguate e accoglienti, portando avanti un lavoro di manutenzione e miglioramento che non può essere rimandato».