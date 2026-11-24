È in corso la pulizia straordinaria dei canali nel centro abitato di Muravera e a Costa Rei. “Rimuovere la vegetazione in eccesso, i detriti e i sedimenti – sottolinea in una nota l’amministrazione comunale guidata da Francesca Mattana - è essenziale per garantire il regolare deflusso dell'acqua ed evitare criticità in caso di maltempo. In vista dell'arrivo delle piogge autunnali le squadre di manutenzione sono al lavoro per la pulizia e lo sgombero dei canali di scolo, delle caditoie e dei fossi su tutto il territorio per ridurre il rischio di allagamenti e garantire maggiore sicurezza a strade e abitazioni”.

Il primo tratto ad essere ripulito è stato quello del Canale delle acque alte, quindi il Rio Prumareddu e il Rio Sa Granaccia nella località di Costa Rei. In questi giorni è stata conclusa la pulizia del Rio Funtanedda, a monte del centro abitato.

Dal Comune c’è, infine un invito ai cittadini: “Anche il contributo di ciascuno di noi fa la differenza, ricordiamo che i proprietari dei terreni confinanti con strade e corsi d'acqua devono provvedere alla regolare manutenzione dei fossi privati e al taglio delle siepi, come previsto dal regolamento comunale”. Sono numerosi, infatti, i terreni dei privati che versano in condizioni poco consone per il decoro e, soprattutto, la sicurezza del territorio.