Il problema era stato segnalato già qualche settimana fa, ma la situazione è sempre la stessa. In via Polonia a Quartu monta la protesta dei residenti. Il motivo è presto detto: i bidoni della raccolta differenziata di alcune attività commerciali della zona, vengono esposti per giorni interi nel bel mezzo delle strisce pedonali per altro realizzate a nuovo di recente.

«Si tratta di un disagio per chi deve attraversare la strada e si trova questo ingombro», dice un residente della zona Cristiana Sanna, «ma è anche una questione di decoro perché non è bello vedere bidoni, cartone e quant’altro, a seconda del giorno della raccolta, proprio in mezzo alla strada. Speriamo che si faccia qualcosa per risolvere la questione».

Di recente erano stati avviati i controlli per evitare che i residenti lasciassero i bidoni per la raccolta differenziata fuori dalle loro abitazioni per lunga parte della giornata, o addirittura fino al giorno dopo, una volta avvenuto il ritiro. La questione aveva però sollevato le proteste dei cittadini che magari dovevano uscire per andare a lavoro e che non potevano portare dentro i bidoni dopo il ritiro.