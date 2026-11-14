Si è sfiorata la tragedia questa mattina a Quartu. Gli operai della ditta Avr responsabili della manutenzione del verde pubblico in città, mentre erano impegnati a tagliare l'erba nel parchetto tra via Marconi e via Merello, si sono resi conto che uscivano fumo e scintille dal calcestruzzo, nello spazio dove di recente era stato buttato giù un vecchio chiosco che ospitava un'edicola.

Subito hanno allertato la Polizia locale e i vigili del fuoco che hanno appurato la presenza di un vecchio cavo Enel attivo. Il rischio era che se qualcuno fosse passato lì sopra sarebbe rimasto fulminato. Le squadre dei vigili hanno subito provveduto a contattare l'Enel e mettere in sicurezza il cavo, isolando la cabina. Se gli operai del verde non si fossero resi in conto in tempo di cosa stava succedendo sarebbero stati guai seri e c'era anche il rischio di un black out in tutta la zona. Ma tutto è bene quel che finisce bene e finite le verifiche e completata la messa in sicurezza la situazione è tornata alla normalità.

Il cavo faceva con ogni probabilità parte del sistema di illuminazione della vecchia edicola che era stata dismessa da tempo. Per anni era rimasto però il chiosco pericolante e in condizioni critiche tanto che il Comune, dal momento che titolari della concessione non avevano rispetto l'ordinanza, aveva proceduto alla demolizione.