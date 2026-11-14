La Trexenta e il Sarcidano aprono un nuovo canale di collaborazione con la Turchia. È stata presentata al Rifugio Gennedda, sulle rive del lago Mulargia, l'intesa culturale e gastronomica tra i territori sardi e la regione di Smirne, inserita nel programma di Saboris Antigus 2026. L’iniziativa ha portato nell'Isola una delegazione turca composta da professionisti della gastronomia, della comunicazione e dell'organizzazione di eventi, impegnati in tre giornate di incontri e scambi con le realtà locali.

Al centro del confronto le affinità tra le due tradizioni culinarie, a partire dall'utilizzo del grano duro e del pane, fino alle preparazioni a base di interiora d'agnello e alle produzioni agricole. Tra i piatti che presentano maggiori somiglianze ci sono la cordula sarda e il kokoreç turco, entrambi legati alla tradizione del quinto quarto.

Alla presentazione hanno partecipato la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano e i componenti della delegazione di Smirne: Merve Kıyak e Gözde Kaydırak, attive nei settori degli eventi e della comunicazione, e gli chef Turan Kakan e Dilan Erbulan. La giornata si è conclusa con un pranzo dedicato alle specialità dei due territori, accompagnato da vini e oli della provincia turca. Il programma ha preso il via alla Tenuta Olianas di Gergei con “Altri Sapori”, una serata dedicata alle produzioni di diciassette comuni della Trexenta, del Sarcidano e della Barbagia di Seulo. Presenti produttori e rappresentanti delle comunità locali, con un percorso tra olio, vino, grano, zafferano, formaggi, salumi e altri prodotti del territorio.

L'appuntamento è stato organizzato attraverso la collaborazione tra l'Unione dei Comuni della Trexenta, la Comunità Montana Sarcidano e Barbagia di Seulo e la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano. Saboris Antigus, in programma fino al 20 dicembre in nove comuni della Trexenta e del Sarcidano, ha già avviato negli anni precedenti altri percorsi di collaborazione internazionale: nel 2024 il gemellaggio con Creta, nel 2025 quello con la Dalmazia. L'accordo con Smirne si inserisce in questo percorso, con l'obiettivo di favorire nuovi contatti e occasioni di scambio tra le comunità del Mediterraneo.