Due restano in cella, il terzo resterà piantonato in ospedale fino alle dimissioni e poi sarà trasferito in carcere. Il giudice ha disposto la custodia cautelare per i tre protagonisti di quanto accaduto martedì pomeriggio in via Bassi a Elmas.

Il gip del Tribunale Alessio Trogu ha accolto la richiesta del pubblico ministero Emanuele Secci e ha disposto il carcere per il presunto sparatore Giorgio Argiolas, 26 anni, di Elmas; per Simone Lippi, 24, di Cagliari; e per il pirrese Mattia Secci, 25, ancora ricoverato al Brotzu dopo essere stato raggiunto al volto da una fucilata a pallini. Tutti e tre sono accusati di tentato omicidio, seppure a parti invertite.

Argiolas si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’unico a parlare è stato Lippi, che ha fornito la propria versione dei fatti sostenendo la tesi dell’agguato: lui e l’amico, ha spiegato, sarebbero caduti in una trappola. Ha detto che lui e Secci erano stati attirati sul posto con una telefonata per un chiarimento, ma era un agguato: gli Argiolas li stavano aspettando, uno era armato di fucile.

L’ordinanza

Secondo quanto ricostruito dal gip, Lippi dalla notte tra il 9 e il 10 novembre avrebbe inviato per ore a Leonardo Argiolas (fratello minore di Giorgio) minacce di morte dopo aver scoperto i contatti di quest’ultimo con la sua compagna. Nelle ore successive una T-Cross grigia sarebbe stata notata più volte sotto casa degli Argiolas. È la stessa auto che, verso le 14.15, avrebbe accelerato contro Leonardo e il cugino: il primo si è scansato, il secondo è stato investito e ferito alle gambe. Al volante ci sarebbe stato Lippi, con Secci accanto. A quel punto Giorgio Argiolas avrebbe esploso quattro colpi con un fucile Benelli calibro 12 (e non calibro 22, come era emerso in un primo momento). Uno ha raggiunto Secci al volto, probabilmente dopo che era sceso dall’auto, visto che nell’abitacolo non c’era sangue; gli altri hanno colpito il parabrezza. Lippi è fuggito a piedi ed è stato rintracciato alle 16.45 al pronto soccorso del Brotzu.

Francesco Pinna