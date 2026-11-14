L’ordinanza vale per il mare, le pulizie si faranno a terra. Il ministero della Difesa avvia le bonifiche della penisola Delta del poligono di Capo Teulada. Un territorio di 2 milioni e 914mila metri quadrati, estrema propaggine della Sardegna sud occidentale, quasi tutti contaminati da rifiuti bellici.

Il primo indizio sull’imminente avvio dell’intervento in un’area che per decenni è stata definita «imbonificabile» è un’ordinanza di interdizione alla navigazione emanata dalla Guardia costiera di Cagliari: lo specchio di mare vietato, stando a quanto trapela, sarà una sorta di campana di protezione per evitare eventuali incidenti mentre a terra verranno effettuati gli interventi di rimozione di ordigni e altre scorie rimasti lì dopo quasi settant’anni di esercitazioni militari. Il primo giorno di blocco è previsto per il 23 novembre. E le interdizioni sono previste sino alla fine di febbraio (con esclusione di festivi e vacanze di Natale).

Cosa ci sia nella penisola Delta con esattezza non si sa. Perché «non si dispone di un elenco del materiale impiegato in loco a partire dal 1959». Lo scriveva l’Esercito quando ha proposto il piano di bonifica poi autorizzato dalla Regione. Le navi ci sparavano contro, gli aerei ci gettavano le loro bombe. Quella porzione di Sardegna era teatro di sperimentazione di missili di ogni tipo. Ora i soggetti incaricati dal Primo reggimento corazzato – che ha presentato la richiesta di interdizione in Capitaneria – dovranno procedere con la pulizia del territorio, andando a rimuovere tutti i residui fino a un metro di profondità. L’ipotesi è che si incapperà in «granate di piccolo calibro e artiglieria, di bombe da mortaio e d’areo, di razzi e di missili Spike e Tow».

Ancora non è possibile sapere se verranno coinvolte ditte esterne o se interverranno reparti specializzati delle Forze armate. Una cosa è certa, ed emerge dalle richieste presentate negli uffici dell’assessorato all’Ambiente nel 2022: la Difesa vuole «ripristinare le condizioni del Poligono “Delta” per consentire il normale transito in sicurezza e l’utilizzo futuro dello stesso quale zona bersaglio per arrivo colpi che sarà delimitata con materiale ecosostenibile e collocata all’interno di un sito privo di essenze arboree pregiate». Quindi, pulizia per riprendere a sparare, ma «con una maggiore consapevolezza» dell'ecosistema.