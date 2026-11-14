Un sostegno economico alle famiglie e, allo stesso tempo, uno strumento per contrastare lo spopolamento e incentivare la crescita della popolazione residente. A Sarroch sono aperte le domande per ottenere l'assegno di natalità relativo alle annualità 2025 e 2026, nell'ambito delle misure regionali destinate ai Comuni interessati dal fenomeno dello spopolamento.

Il contributo è rivolto alle famiglie, comprese quelle monogenitoriali, residenti a Sarroch o che abbiano trasferito la propria residenza nel Comune nell'anno della nascita del figlio, dell'adozione o dell'ingresso in affido preadottivo. La misura riguarda i bambini nati, adottati o accolti in affido preadottivo nel 2025 e nel 2026. Per accedere al beneficio non è prevista una soglia Isee.

L'importo dell'assegno è di 600 euro mensili per il primo figlio ammesso al contributo e di 400 euro al mese per ciascun figlio successivo. Il sostegno può essere erogato fino al compimento del quinto anno di età del bambino, previa verifica annuale del possesso dei requisiti e compatibilmente con le risorse regionali disponibili. Nel caso di affido preadottivo, il beneficio cessa anticipatamente qualora venga meno l'affido.

Per le famiglie interessate ci sono precise scadenze da rispettare. Entro il 15 dicembre 2026 dovranno essere presentate le domande relative ai figli nati, adottati o accolti in affido preadottivo nel 2025 e a quelli per i quali l'evento si è già verificato nel corso del 2026. Le famiglie che hanno già beneficiato della misura per un figlio nato nel 2025 dovranno inoltre utilizzare lo stesso modulo per confermare il mantenimento dei requisiti anche per il 2026.

È prevista una scadenza successiva, fissata al 15 gennaio 2027, per le nascite, le adozioni, gli ingressi in affido preadottivo e i trasferimenti di residenza che si verificheranno tra il 16 e il 31 dicembre 2026.

L'amministrazione comunale invita le famiglie a consultare l'avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sarroch, dove sono disponibili tutte le informazioni sui requisiti richiesti, sulla documentazione e sulle modalità di presentazione delle domande.