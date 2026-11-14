Furto aggravato in concorso: questa l’accusa dei carabinieri di Isili nei confronti di tre algerini tra i 21 e i 25 anni.

L'operazione del Radiomobile del paese è partita l’11 novembre a seguito di due distinte richieste di intervento arrivate alla centrale operativa. Il primo intervento in un supermercato del paese, dal quale era stata segnalata la sottrazione di merce da parte di tre giovani, subito scappati all’arrivo delle pattuglie. Poco dopo una seconda segnalazione è partita da un negozio di ottica del centro cittadino, per il furto di un paio di occhiali da sole.

Il rapido dispiegamento delle forze in campo, anche grazie alla collaborazione di alcuni cittadini, ha consentito ai militari di intercettare e bloccare due dei presunti autori ancora all'interno del locale dell'ottica: i due giovani hanno riconsegnato gli occhiali di cui si erano appena impossessati. Poco lontano è stato rintracciato anche il terzo complice.

Durante le successive fasi di perlustrazione dell'area, i carabinieri hanno inoltre trovato due zaini, nascosti sul retro di uno stabile. Al loro interno è stata recuperata l'intera refurtiva rubata in precedenza dal supermercato: erano svariati generi alimentari, una bottiglia di superalcolico e prodotti per l'igiene personale.

(Unioneonline/E.Fr.)