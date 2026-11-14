Oltre 200 alunni dell'istituto comprensivo 4 di Quartu, assieme ai loro insegnanti , alla dirigente scolastica e al personale della scuola, hanno partecipato alla Festa della luce in occasione dell'estate di San Martino.

Una scia di lanterne ha illuminato al tramonto i sentieri del parco di Molentargius in una serata dedicata all'inclusione, alla condivisione, alla gentilezza e al rispetto per l'ambiente, con l'obiettivo di fare comunità. L'iniziativa, accompagnata dai canti tradizionali, è stata realizzata in collaborazione con l'Ente Parco, «che ringraziamo sentitamente», ha detto l’insegnante Sandra Ruggeri, «per la cura con cui custodisce questo gioiello cittadino, permettendo alla scuola e alle famiglie di viverlo».

Protagonisti della serata sono stati i bambini dell'infanzia (di via Allegri e via Prati) e della primaria (di via Beethoven, via Foscolo e via Vico), che insieme ai docenti hanno realizzato lanterne bellissime e decorate, affiancati dai ragazzi della secondaria di via Bach che ne hanno preparate altre da donare a chiunque ne fosse sprovvisto.

«Questa iniziativa», aggiunge Ruggeri, «è il successo di una scuola aperta al territorio e alla città che mette al centro le relazioni e insegna che nessuno resta al buio. È lo stesso spirito accogliente che le famiglie troveranno nei nostri prossimi Open Day, in vista delle nuove iscrizioni».