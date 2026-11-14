Goni, passo avanti per il restyling di piazza Santa Barbara

A Goni un passo avanti per il restyling di piazza Santa Barbara. Con la determinazione dell'Area tecnica del 14 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), il Comune ha indetto la conferenza di servizi decisoria, passaggio necessario per acquisire i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta degli enti coinvolti e arrivare all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.

L'intervento beneficia di un finanziamento regionale di 400 mila euro. La conferenza di servizi sarà svolta in forma semplificata e in modalità asincrona. Gli enti competenti riceveranno la documentazione progettuale per esprimere le proprie valutazioni e rilasciare gli atti necessari. L'obiettivo è completare l'iter autorizzativo per procedere con le successive fasi dell'intervento che dovrà rinnovare il volto di piazza Santa Barbara, nel cuore di Goni.

(Unioneonline/En.Ne.)