La cultura torna protagonista a Pula con “AperiLibro”, la rassegna letteraria che propone tre appuntamenti dedicati alla lettura, al confronto e all'incontro con gli autori. L'iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Pula in collaborazione con l'assessorato comunale alle Politiche sociali, prenderà il via oggi, sabato 14 novembre, nei locali dell'ex Regia Pretura.

Tre serate, tutte con inizio alle 18, nelle quali il pubblico avrà l'occasione di conoscere da vicino scrittori e giornalisti, attraverso la presentazione delle loro opere e il dialogo con i partecipanti. A rendere ancora più piacevoli gli incontri sarà un momento conviviale conclusivo, con un aperitivo pensato per favorire la socialità e prolungare il confronto anche al termine delle presentazioni.

Il calendario si apre oggi con la scrittrice Veronica Scanu, che presenterà il libro “La città che mi cammina accanto”. Il secondo appuntamento è in programma sabato 21 novembre, sempre alle 18, con Cristina Caboni e il suo volume “La curatrice di libri antichi”.

Particolarmente significativo il terzo incontro, fissato per mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Al centro della serata il saggio “Il patriarcato nel nuovo ordine mondiale. Responsabilità delle leader donne e machismo femminile”, a cura della giornalista Claudia Sarritzu. Un tema di stretta attualità che offrirà lo spunto per una riflessione sui modelli culturali, sulle dinamiche di potere e sulle responsabilità individuali e collettive nella lotta alla violenza di genere.

Con “AperiLibro”, la Pro Loco e l'amministrazione comunale puntano a valorizzare la lettura come occasione di crescita e partecipazione, trasformando uno spazio storico del paese in un luogo di incontro e condivisione. Tre appuntamenti per avvicinare il pubblico ai libri e agli autori, ma anche per riscoprire il piacere di stare insieme attraverso la cultura.