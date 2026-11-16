Interruzione programmata dalle 14 alle 18.30 per consentire alcuni lavori sugli impianti di e-distribuzione. Ecco le strade interessate

Un pomeriggio senza energia elettrica per diverse utenze di Escalaplano. Oggi, lunedì 16 novembre, dalle 14 alle 18.30, e-distribuzione interromperà temporaneamente la corrente per consentire l'esecuzione di alcuni lavori sugli impianti. A comunicarlo è il Comune, che ha diffuso l'avviso del gestore con l'indicazione delle zone coinvolte. I disagi interesseranno alcune abitazioni e attività di via Santa Barbara, corso Sardegna, via San Sebastiano, via Canonico Sedda e via Canonico Spano. Nell'elenco figurano anche via Sindaco Carta, via San Pietro, via Sindaco Furcas, via Serrau Peppino, via Indipendenza e la località San Salvatore.

Non tutte le utenze delle strade indicate resteranno però senza corrente. L'interruzione riguarderà soltanto determinati numeri civici, riportati nell'avviso ufficiale di e-distribuzione. Nel documento del gestore compare inoltre via Savoia, mentre la comunicazione comunale indica corso Sardegna: per conoscere le utenze effettivamente coinvolte è quindi importante fare riferimento all'elenco dettagliato dei civici. Durante l'esecuzione dei lavori la corrente potrebbe essere momentaneamente ripristinata. E-distribuzione raccomanda pertanto di prestare attenzione e di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dell'intervento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare l'avviso pubblicato sul sito del Comune oppure il portale di e-distribuzione. I cittadini possono anche inviare un SMS al numero 320 2041500, indicando il codice POD riportato sulla bolletta. Per segnalare eventuali guasti resta attivo il numero verde 803 500.